تعرف على رسالة دعاء صلاح لزوجها بعد زفافهم



وأطلت دعاء صلاح بفستان زفاف فخم من تصميم سماح مهران، واهتم بإطلالتها خبير التجميل علاء التونسي.

وجهت الإعلامية دعاء صلاح رسالة حب لزوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت دعاء صلاح صورًا لها من حفل الزفاف، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يخليك ليا ويبارك حياتنا. "يذكر أن الإعلامية دعاء صلاح قد احتفلت بزفافها علي رجل أعمال منذ أسبوع واقتصر حفل الزفاف علي الأهل والأصدقاء المقربين وأحيا الحفل محمد فؤاد،محمد نور.