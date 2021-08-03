Advertisements

طريقة تحضير خبز بالحليب

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- دقيق : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- البيض : 1 حبة
- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- سكر : ملعقة كبيرة ونصف
- ماء الورد : ملعقة صغيرة
- خميرة : ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- البيض : 1 حبة (مخفوق مع ملعقة صغيرة من الفانيليا / للوجه)

طريقة التحضير
انخلي الدقيق، الحليب والملح في وعاء متوسط الحجم، وأضيفي البيض واخلطي المكونات حتى تتداخل.
ضعي في وعاء صغير الحجم كلً من الخميرة، السكر، الزبدة وماء الورد.
سخني الماء في قدر على النار حتى يصبح دافئاً ثم اسكبيه فوق المكونات مع الخلط بسرعة حتى تحصلي على مزيج متجانس، غطّيه واتركيه جانباً حتى تتفاعل المكونات.
أضيفي مزيج الخميرة إلى خليط الدقيق ثم اخلطي المكونات من جديد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
ادهني العجينة بالقليل من زيت الزيتون ثم غطّيها واتركيها جانباً لـ30 دقيقة حتى تتخمر.
قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم صُفيها في صينية واتركيها من جديد لحوالي 30 دقيقة إضافية حتى يتضاعف حجمها.
ادهني كرات العجين بعدها بالبيض المخفوق ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.
اتركي الصينية في الفرن حتى تنضج كرات العجين وتصبح ذهبية اللون.

أخبار تهمك

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

منذ ساعة و نصف

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أولمبياد طوكيو.. نايل نصار يتأهل إلى نهائي الفروسية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ 36 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس