Advertisements

وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:44 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية حمروشي
Advertisements
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوي الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان تحت عنوان "إدارة التطوير المستمر واستشراف مستقبل الكلية"، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بحلوان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

تضمن المؤتمر عرض تقارير الإنجاز الأكاديمي والمؤسسي لقطاعات الكلية والوحدات التابعة لها، وتكريم رموز ورواد الكلية الذين ساهموا بمجهوداتهم وخبراتهم الأكاديمية والعلمية داخل كليات التربية الرياضية.

رحب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بجميع الضيوف المشاركين في المؤتمر في مقدمتهم وزير الشباب والرياضة رمز العطاء وصاحب الإنجازات الملموسة علي أرض الواقع، ورئيس جامعة حلوان الذي تأتي فعاليات المؤتمر تحت رعايته، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع أساتذة الكلية والجهاز الإداري لها.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته للمشاركة في المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور لفيف من الأساتذة والعلماء ورواد الكلية، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ من قبل رئيس جامعة حلوان بكلية التربية الرياضية كصرح علمي تربوي كبير.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن هناك أساتذة كبار من كلية التربية الرياضية يتمتعون بقدرات وخبرات علمية عظيمة، وتكريمهم اليوم في المؤتمر السنوي للكلية يمثل رسالة احترام ووقار.

أكد وزير الرياضة علي ضرورة الاهتمام بالبحث عن آليات التطوير والتحديث الدائم لمختلف العلوم الرياضية التي يتم تدرسيها لتوافق كافة التغيرات، والخروج بتوصيات بناءة في الشأن من خلال الخبرات الأكاديمية المشاركين في المؤتمر السنوي للكلية.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد نجم أن كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان هو البيت الأول لوزير الشباب والرياضة، ولنا أن نفخر في جامعة حلوان بأن الدكتور أشرف صبحي أول وزير للشباب والرياضة متخصص من كلية التربية الرياضية، مرحبًا بتواجده في صرح الكلية مشاركًا في فعاليات المؤتمر السنوي للكلية.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلي الدعم الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة لكلية التربية الرياضية بحلوان والتي تشهد خلال المرحلة الراهنة تطوير علي صعيد البنية التحتية بها جنبًا إلي جنب مع تطوير المناهج التعليمية، مقدمًا الشكر والعرفان لجميع منظمي المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي لـ"التربية الرياضية" جامعة حلوان (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة جامعة حلوان المؤتمر السنوي للتربية الرياضية أشرف صبحي

أخبار تهمك

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر نتائج سباق الطريق المركزي الثالث والعشرون بجامعة حلوان

وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان الموسم الثقافي (فيديو)

الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة تنظم الدورة التدريبية الثالثة "أون لاين"

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يستقبلان وزير الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تكشف التطور الجديد على مبادرة "دراجتك صحتك"

متحدث 'الرياضة': مندهش لقلق البعض من نتيجة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس