اليوم.. مرور 23 عامًا على العرض الأول لـ"صعيدي في الجامعة الأمريكية"



تصادف اليوم الذكرى الـ 23 لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي تم عرضه لأول مرة يوم 3 أغسطس 1998.







وتدور أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حول خلف الدهشوري” الشاب الصعيدي الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لأول مرة لدخول الجامعة الأمريكية، بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدّث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، ويُجسد الفنان أحمد السقا أحد أصدقاء هنيدي المُقربين له.





فيلم " صعيدي في الجامعه الأمريكية " بطولة أحمد السقا، محمد هنيدي، مني زكي، هاني رمز، طارق لطفي، غادة عادل، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.