Advertisements

اليوم.. مرور 23 عامًا على العرض الأول لـ"صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements
اليوم.. مرور 23 عامًا على العرض الأول لـصعيدي في الجامعة الأمريكية

تصادف اليوم الذكرى الـ 23 لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي تم عرضه لأول مرة يوم 3 أغسطس 1998.



وتدور أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حول خلف الدهشوري” الشاب الصعيدي الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لأول مرة لدخول الجامعة الأمريكية، بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدّث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، ويُجسد الفنان أحمد السقا أحد أصدقاء هنيدي المُقربين له.


فيلم " صعيدي في الجامعه الأمريكية " بطولة أحمد السقا، محمد هنيدي، مني زكي، هاني رمز، طارق لطفي، غادة عادل، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ 37 دقيقة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ ربع ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أولمبياد طوكيو.. نايل نصار يتأهل إلى نهائي الفروسية

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس