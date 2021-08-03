Advertisements

جماعة حقوقية تتهم مسؤولوا لبنان بالفشل في حماية السكان

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت منظمة حقوقية دولية، الثلاثاء، إن كبار المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بالمخاطر التي تشكلها المواد شديدة الانفجار التي تم تخزينها لسنوات في ميناء بيروت ولم يفعلوا شيئًا لحماية الجمهور منها.

في تقرير عن الانفجار الهائل العام الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إن هؤلاء المسؤولين أنفسهم يحاولون الآن إفشال التحقيق. ودعت إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين المتورطين وإجراء تحقيق دولي.

يأتي التقرير في الوقت الذي يصادف فيه لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار المروع الذي هز بيروت في 4 أغسطس، وأسفر عن مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 شخص وتدمير أو إلحاق أضرار بآلاف المنازل والشركات. وسبق الانفجار حريق هائل في مستودع بالميناء بعد انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح.

بعد مرور عام، لم يرد التحقيق بعد على أسئلة مثل من الذي أمر بشحن المواد الكيميائية ولماذا تجاهل المسؤولون التحذيرات الداخلية المتكررة من خطرها.

في التقرير المؤلف من 650 صفحة بعنوان "قتلوانا من الداخل"، نشرت المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عشرات الوثائق والتبادلات بين المسؤولين اللبنانيين حول نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيًا لما يقرب من ست سنوات في الميناء. وقال التقرير إن "أفعال وإغفالات السلطات اللبنانية أوجدت خطرا غير معقول على الحياة"، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن فشل الدولة في التصرف لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة هو انتهاك للحق في الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين تنبأوا بالدمار المحتمل من وجود النترات وقبلوا الخطر ضمنيًا. وأضافت: "بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا إلى جريمة القتل العمد المحتمل و أو القتل العمد".

يذكر التقرير أسماء كبار القادة، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، والقائد السابق للجيش اللبناني، ومسؤولين أمنيين كبار وعدة وزراء من بين آخرين ممن تم إبلاغهم بالمخاطر التي تشكلها النترات وسط إعلان تجاري مكتظ بالسكان لكنهم فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الافتقار إلى استقلالية القضاء، والحصانة التي يفرضها الدستور على المسؤولين رفيعي المستوى، ومجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي جعلته "غير قادر على تحقيق العدالة بشكل موثوق". وطالب الناجون من الانفجار وعائلات الضحايا بإجراء تحقيق دولي، قائلين إنهم يفتقرون إلى الثقة في النظام القضائي اللبناني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان انفجر بيروت

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ ثلث ساعة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

منظمة حقوقية تتهم القوات الأفغانية بـ"إعدام" مدنيين

قبطان سفينة "نترات الأمونيوم" يفجر مفاجأة عن حادث مرفأ بيروت

شحنة قبل الانفجار بأيام.. مفاجآت بشأن تواجد نترات الأمونيوم في لبنان

فؤاد السنيورة: تخزين "نترات الأمونيوم" تم تحت أعين الأجهزة الأمنية والجمركية

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس