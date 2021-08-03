چيلان علاء :" مش مهم يشوفوني 33 ولا 3 سنين"

وعلقت جيلان علاء على الصورة قائلة:"مش مهم الناس هتقول إيه،مش مهم هيشوفوني ازاي،مش مهم هيقولو عندها 33 ولا 3 سنين ".





وأضافت:" المهم أرضي ميسون عصام السيد اللي جوايا وأحاول ابسطها عشان هي تستاهل "





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جيلان علاء مسلسل " رجالة البيت "، الذي تم عرضه رمضان الماضي، ويدور احداث المسلسل حول ينتقل كلاً من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.

نشرت الفنانة چيلان علاء صورة لها من أحد الشواطئ في أجواء مرحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".