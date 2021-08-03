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"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:09 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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لا يُمانع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من رحيل أحد نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ترحيبه برحيل الكونغولي والتر بواليا عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل عدم حاجة الفريق إلى جهوده.

والتر بواليا انتقل إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وسجل مع الفريق الأحمر هدفين في بطولة الدوري المصري في آخر مباراتين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر أبلغ لجنة التخطيط بالنادي عدم حاجته للاعب الكونغولي رغم تألقه في آخر مباراتين.

وأضاف المصدر بأن موسيماني لا يُمانع في رحيل اللاعب الكونغولي خاصة وأنه لم يُثبت ذاته مع الفريق الأحمر بجانب إفساح المجال للتعاقد مع لاعب إفريقي آخر.

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