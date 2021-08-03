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حمزة العيلي يروج لدوره في مسلسل "شقة 6"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حمزة العيلي يروج لدوره في مسلسل شقة 6

روج الفنان حمرة العيلي لدوره في مسلسل "شقة 6"، الذي من المقرر عرضه قريبًا على منصة"شاهد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


ونشر حمزة العيلي صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليها قائلًا:" بمشيئة الله مسلسل شقة 6 قريبًا على منصة شاهد بطولة الموهوبة روبي، نتمنى لكم مشاهدة مرعبة قصدي ممتعة". 



مسلسل "شقة 6"بطولة  روبي، صلاح عبدالله، أحمد حاتم، هاني عادل، رحاب الجمل، ملك قورة، تأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

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