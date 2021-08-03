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كوريا الشمالية تنتقد خطة بريطانيا لنشر سفن حربية في آسيا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
منار طارق
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انتقدت كوريا الشمالية بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لخطة نشر سفينتين حربيتين بشكل دائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ووصفتها بأنها "استفزاز".

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تكثف فيه لندن مشاركتها في آسيا بعد أن أعربت عن قلق متزايد في الأشهر الأخيرة بشأن طموحات الصين الإقليمية في المنطقة، بما في ذلك تايوان. وقالت الدولة الآسيوية المنعزلة إن أنباء الخطة تزامنت مع مرور حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث وسفن مرافقتها عبر البحار التي تتنافس فيها الصين على النفوذ مع الولايات المتحدة واليابان.

انتقد مسؤول كوري شمالي تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ووصفها بأن كوريا الشمالية والصين تحاولان عزل اليابان وكوريا الجنوبية وتهدد حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال المسؤول في بيان لوزارة الخارجية "إنه نوع من الاستفزاز ضدنا أن بريطانيا، التي تكثف الموقف بدفع سفنها الحربية إلى منطقة بعيدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تستشهد ب" تهديدنا "كذريعة".

واضاف "هذا لن يؤدي الا الى مقاومة قوية من الدول المحلية وتوتر في الوضع الاقليمي الحساس بالفعل". ولم يتسن على الفور الوصول إلى السفارة البريطانية في سيئول للتعليق.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية سفن حربية اسيا

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