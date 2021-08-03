محمد علي رزق ينشر صورة مع مخرج "الحرير المخملي" ويعلق :" المخرج الفرفوش "

وعلق محمد علي رزق على الصورة قائلاً:" المخرج الفرفوش نشيله من علي الأرض شيل ".





مسلسل " الحرير المخملي" من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمي، منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.