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محمد علي رزق ينشر صورة مع مخرج "الحرير المخملي" ويعلق :" المخرج الفرفوش "

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نشر الفنان محمد علي رزق صورة له برفقة مخرج مسلسل " الحرير المخملي" وأحمد جمال سعيد وذلك عبر حسابه الرسمي عبر " إنستجرام".

وعلق محمد علي رزق على الصورة قائلاً:" المخرج الفرفوش نشيله من علي الأرض شيل ".

مسلسل " الحرير المخملي" من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمي، منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.  

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