"الدواء" توقع بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلية بجامعة طنطا

وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة - جامعة طنطا؛ وذلك في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي والمساهمة فى تطوير المسار المهني.



ووقع بروتوكول التعاون من الجانبين، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة - جامعة طنطا.



يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى.



وتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصرى من خلال تقديم تدريب ميدانى للطلاب وطلبة الدراسات العليا فى مجالات التصنيع الدوائي والممارسات الصيدلية، لإمداد المجتمع بخريجين مؤهلين للعمل، ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية، والمساهمة فى تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".