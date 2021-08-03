Advertisements

تجديد حبس صاحب مركز تعليمي 45 يومًا في واقعة انتحار فتاة بنها

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قررت غرفة المداولة بمحكمة جنايات بنها، تجديد حبس صاحب سنتر تعليمي ببنها، 45 يوما في اتهام أسرة فتاة بأنه السبب فى انتحارها داخل السنتر الذي كانت تعمل فيه، ويملكه بشارع كلية التجارة ببنها، بعدما أخذت قرص الغلة السام.
كانت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، أمرت بحبس صاحب سنتر تعليمي بشارع كلية التجارة دائرة القسم على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، بعد تناول قرص الغلة السام، أثناء عملها في السنتر الخاص بطلاب جامعة بنها، خاصة بعد كشف رسالة غامضة من الفتاة المنتحرة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث، إلى جانب سماع أقوال الشهود، واستعجال تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادث.

كما قررت نيابة قسم ثان بنها التصريح بدفن جثة الفتاة، بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية للطب الشرعي، وجرى تشييع جثمانها بمقابر الشموت ببنها.

وكانت "أمل ج"، حاصلة على ليسانس الآداب، 24 عاما، تعمل فى سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها، يملكه "أ.م"، يقدم كورسات تعليمية للطلاب بالجامعة، أقدمت على التخلص من حياتها، بتناول قرص غلة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، جرى نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم تاني بنها، مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمي بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها، وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال عدد من الأهالي والعاملين بالسنتر التعليمي والمناطق المجاورة، أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها أول أمس الخميس على يدها وعلى بطنها عبارة "هاتولى حقى من أ"، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به، وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 13 ساعة

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ 39 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

أولمبياد طوكيو.. نايل نصار يتأهل إلى نهائي الفروسية

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ 18 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس