ابتكار لعالم بـ"علوم طنطا" يستخدام النمل الأبيض في إنتاج الوقود الحيوي

حقق الدكتور سامح سمير علي عطوة، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة طنطا، إنجازا علميا متميزا فى استخدام بكتيريا أمعاء النمل الأبيض فى إنتاج الوقود الحيوي بعد نشر بحثه العلمي في كبرى المجلات العلمية الدولية المتخصصة (Bioresource Technology).



وأوضح الدكتور سامح سمير، أن هذه الدراسة تعد الأولي من نوعها من حيث اكتشاف سلالات بكتيرية جديدة من أمعاء النمل الأبيض "آكل الخشب" والتي لها قدره فائقه ليس فقط لتكسير الخشب المطلي بالكريزوت بل وتحقيق أقصى درجات الاستفاده من نواتج التكسير والمعالجه في إنتاج الوقود الحيوي الميثان عن طريق الهضم اللاهوائي مما يوفر حلًا فريدًا ومستدامًا لإزالة التلوث.



كما أضاف أن هذا البحث يأتى فى إطار خطة الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى باتت الركيزة الأساسية وشريان التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، مشيرًا إلى إنتاجه العديد من الأبحاث التطبيقية في كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية أو مخلفات المصانع وما تحتويه من صبغات ومواد كيميائية سامه وتحويلها إلى صور متعددة من الطاقة ( الميثان – البيوديزل – البيوإيثانول) كمنتج نهائي، وذلك من خلال المعالجة البيولوجية والتي تتميز بكونها آمنه للبيئة ورخيصة التكلفة.



وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة الفكرة مع عدم وجود دراسات سابقة فى مجال استخدام النمل الأبيض وميكروباته المعوية في معالجة الليجنوسليلوز والكريوزوت، ومن ثم التخلص من سمية الكريوزوت السام والاستفادة من نواتج المعالجة في إنتاج الوقود الحيوي ( الميثان) عن طريق الهضم اللاهوائي، تناولت هذه الدراسة واحدة من أشهر الصحف الإنجليزية الأسبوعية على مستوي العالم في العلوم والتكنولوجيا (New Scientist magazine).



من جانبه، قدم الدكتور طارق مصطفي محمد عميد كلية العلوم بجامعة طنطا التهنئة للدكتور سامح سمير، متمنيًا المزيد من التقدم والترقي لرفعة شأن الكلية والجامعة، كما وجه الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور يحيى عبدالجليل محمود وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.