احتفظي بالمكسرات النيئة لفترة طويلة بهذه الطريقة

تعتبر المكسرات من أفضل الاطباق التي يحرص المعظم على وجودها في المنزل باستمرار فهي مسلية ومذاقها جيدج وبها مصدر مهم للطاقة بجانب فوائدها المذهلة الصحية للإنسان ولكي لا تتعرض للتلف اتبعي طريقة الحفاظ عليها لفترة طويلة:





المكسرات المقشرة:

وضع المكسرات المقشرة في مرطبانات محكمة الإغلاق، ووضعها في الثلاجة أو الفريزر، بإمكاننا أن نجعلها تدوم صالحة لمدة عام كامل.





المكسرات غير المقشرة:

وضعها في برطمانات مُحكمة الإغلاق، وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر، يمكننا الحفاظ على المكسرات غير المقشّرة صالحة لمدة عام أو أكثر.



