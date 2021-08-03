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العثور على جثة شخص غارقة في ترعة بالغربية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن يحيي
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عثر أهالي عزبة بكير لقرية شوبر بمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، علي جثة لشخص غارقا في ترعة بكير.

تلقي اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص غارقا في مياة ترعة بكير دائرة مركز طنطا.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم استخراج الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات للتعرف علي هويته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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غرق أب طنطا جة شخص ترعة بكير الغربية

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