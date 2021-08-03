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تجديد حبس مشرفة تسببت في فقدان بصر طفل بالشروق

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، تجديد حبس مشرفة حضانة "آ. ع" لاتهاما بترك طفل عمره عامان داخل باص الحضانة لمدة ثلاثة ساعات، مما أسفر عن دخوله في غيبوبة وفقده جميع حواسه وإصابته بعجز 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل "هـ.ط"، مالكة الحضانة المشار إليها بكفالة قدرها 5000 جنيه على ذمة القضية.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من والد الطفل يتهم فيه حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، بترك طفله داخل السيارة الخاصة بالحضانة، مما تسبب فى دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواسه، وعلى الفور تم تحديد الحضانة، وتبين أنها غير مرخصة، وتم ضبط مالكتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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