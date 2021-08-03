مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصام بالغربية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، في نطاق قرية سبرباي التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنطاق قرية سبرباى بسبب اختلال عجلة القيادة من أحد السيارتين، مما أدى الى وقوع الحادث الذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين.



على الفور تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى جامعة طنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

