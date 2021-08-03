بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفه من استمرار محمد عبدالمنعم "كامبوس" مدافع الفريق، ضمن صفوف سموحة بالموسم الجديد.





وكان النادي الأهلي وافق على إعارة المدافع الشاب إلى الفريق السكندري، بداية الموسم الجاري ولمدة موسمين، مع أحقية استعادة اللاعب بعد الموسم الأول.





ورحب النادي الأهلي بشكل مبدئي، على استمرار اللاعب في موسمه الثاني ضمن صفوف الموج الأزرق، بعد موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الأمر.





وأبدى موسيماني موافقته على استمرار اللاعب، خاصةً في ظل تألق بدر بانون واستعادة رامي ربيعة مستواه الفني بجانب الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، اللذان يحجزوا أماكنهم بشكل كبير.





من ناحية أخرى يستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين بالدوري المصري الممتاز.



