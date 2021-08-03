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بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كرم نادي"روتارى كايرو بلاتينيم"  محمود سعد عن مشواره الإعلامي الكبير خلال ندوة بعنوان "الثقافة والفن" أقيمت حول حمام السباحة داخل فندق سفير بالدقي .

ضمت الندوه لفيف من أعضاء الأنديه الروتارية و العديد من الشخصيات العامه وعدد كبير من قيادات العمل المدني والتطوعي منهم المهندسة منى زغلول مؤسسه النادى والدكتور عماد نبيل الرئيس الحالى للنادى والمذيعه منى الدالى سكرتير فخري النادى و السيدة نيللي الدسوقي رئيس اللجنة المنظمة لصندوق Fundraising .

أدارت الندوة الدكتوة إيمان كريم عضو مجلس إدارة نادي الصيد وتناول فيها الإعلامي الكبير موضوعات مختلفة فنية وثقافية وتحدث عن مسيرته العملية في الصحافة والتمثيل والاعلام وعن ذكرياته مع الفنانين المختلفين وذكرياته الاسريه وقناعاته الشخصية للحياة بشكل عام و شارك العديد من الحضور النقاش معه حول دور الاعلامين فى نشر الثقافه ودعمهم للاعلامين المبتدئين ودور المراة فى حياته المهنيه والشخصية. 

وفي نهاية الندوة تم منح الإعلامي محمود سعد شارة العضوية الفخرية و درع النادي تقديراً لدوره الذى قدمه خلال مسيرته الإعلامية المتنوعة والمختلفة، وأحيا الإحتفالية المطرب محمد العلايلي.
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"
بالصور .. تكريم محمود سعد عن مشواره الإعلامي في ندوة" الثقافة والفن"

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