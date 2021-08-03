باسم سمرة يتعاقد على مسلسل أمام ليلى علوي وغادة عادل

تعاقد الفنان باسم سمرة على دور البطولة أمام ليلي علوي وغادة عادل، في المسلسل الذى ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن المفترض أن يُعرض خلال الشهور القادمة



آخر أعمال باسم سمرة " بنت السلطان " بطولة روجينا، محمد مهران، حسن أبو الرووس،بيومي فؤاد، أحمد مجدي وعدد من النجوم وكان من تأليف أيمن سلامة وإخراج احمد شفيق.







وفي سياق آخر ينتظر باسم سمرة عرض أكثر من عمل سينمائي، منها فيلم ا"لنهاردة يوم جميل" من إخراج نفين شلبي وفيلم "ساعة شيطان".