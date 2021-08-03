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عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:24 م
الفجر الرياضي
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تأهل مصطفى حسن إلى نهائي دفع الجلة بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجاء تفوق مصطفى حسن بعد رمية رائعة 21.23 متر وحل في المركز الثاني بالتصفيات 🇪🇬.
وجات المحاولة الأولى لمصطفى حسن غير ناجحة بالمرة لكنه حقق في المحاولة الثانية 20.65 مترا، والمحاولة الثالثة شهدت 21.23 مترا.
ويعول الملايين من المصريين في تتويج مصطفى حسن بميدالية أوليمبية لتكون الميدالية الثالثة بعد برونزية هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.
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