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زمن عبد الله تتحدث عن مشاركتها في "درب الهوى"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهت الفنانة زمن عبد الله، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل"درب الهوى" ، من إخراج حمد البدري، وتأليف فاطمة حسين، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت"زمن" إنها تظهر ضمن أحداث المسلسل بدور فتاة شخصيتها قويه ومشاكسه وهي طالبة بالجامعة ، وتمر بالعديد من المواقف في إطار العمل.

ومسلسل"درب الهوى"، يتناول العمل في قالب اجتماعي لقصص عن الأسرة، والمشاكل التي تظهر بين أفرادها، والتي يجب أن يتم التعامل معها بعطف وحب حتى لا تتفاقم.

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