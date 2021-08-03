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الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحرارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة مازالت تؤثر على كافة محافظات الجمهورية، موضحًا أن درجة الحرارة بالأمس على القاهرة وصلت لـ 40 درجة في الظل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة اليوم تصل لـ 40 درجة في الظل على القاهرة ومن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة واستمرار درجات الحرارة في ارتفاعها بحوالي درجة أو 2 مقارنة باليوم مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة أكثر.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم هذه الموجه شديدة الحرارة نشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانًا اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع على سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات جنوب البلاد أسوان أبو سمبل والأقصر، نتيجة ارتفاع الفصل المداري لشمال السودان الذي يبدأ في تحريك كميات من السحب والرطوبة المحملة من البحر الأحمر وشمال السودان للحدود المصرية، موضحًا أن فرص تكون السيول تكون على حلايب وشلاتين وتكون غير مؤثرة تمامًا.

وتوقع، أن تنكسر الموجه شديدة الحرارة بنحو درجة أو درجتين فقط اعتبارًا من الأحد المقبل؛ لتصل درجة الحرارة لـ 38-39 درجة ولكن يظل الطقس شديد الحرارة.

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