إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة تعاني من تسمم الحمل بكفر الشيخ

تمكن فريق طبي بمستشفى دسوق العام، من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة 39 سنة،حامل في الطفل الخامس وتعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم من أربع سنوات ووصلت المستشفى وهى تعانى من تسمم الحمل وفشل تنفسي من الدرجة الأولى ونسبة تشبع الأكسجين بالدم 86%.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلو وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم استقبال الحالة وإجراء الولادة، وخرج الطفل بسلام وتم وضع المريضة على جهاز التنفس لحين استقرارها، وجارى استكمال العلاج، موجه الشكر للدكتور محمد أبو السعد والفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن نصر، أخصائي الرعاية المركزة،وأحمد الصالحي، والدكتور حمدى بدوى أخصائي النساء والتوليد.



ومؤخرا، فقد أجرت الدكتورة سهير عبد الجليل، مساعد وكيل وزارة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، وأعضاء المكتب الفنى والمتابعة، جولة مفاجئة بمستشفى دسوق العام، ومكتب الصحة بدسوق.



وتأكد فريق المرور خلال الجولة، من حسن سير وانضباط العمل، حيث تم المرور على مختلف أقسام المستشفى، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وحدة العناية المركزة والحضّانة ووحدة الغسيل الكلوي والعمليات والعيادات الخارجية.



وأكدت المديرية تلافي جميع السلبيات بمستشفي دسوق العام التي وجدت أثناء المرور والتدريب علي رأس العمل، وجرى مناقشتها مع مدير المستشفى للوقوف عليها والعمل على تلافيها مستقبلا.



كما قام الفريق قام بالمرور على مكتب صحة دسوق للتأكد من بدء تشغيل مركز تلقى لقاح كورونا للراغبين فى السفر والمقيمين بالخارج، حيث بدأ العمل به على ميكنة وإستخراج شهادات التطعيم وتفعيل QR code.