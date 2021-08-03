هدى المفتي تشارك متابعيها كواليس مسلسل"بيمبو"



تحرص الفنانة هدى المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







نشرت هدى فيديو من كواليس المسلسل وعلقت عليه قائله:"من تحضيرات مسلسل بيمبو" بطولة أحمد مالك، ويجز، إخراج عمرو سلامة.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي فيلم "ديدو"، بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.







