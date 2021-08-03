"صقر 80".. نائب محافظ بورسعيد يشهد نموذج محاكاة أزمة بشركة بترول بلاعيم

بالانابة عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة حدوث أزمة افتراضية لنجدة الهدف الحيوى لشركة بترول بلاعيم بمحافظة بورسعيد، ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (٨٠)، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف مومن مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.



حيث تم استعراض التجربة الافتراضية لوقوع أزمة بشركة بترول بلاعيم، وكيفية التعامل معها فور وقوعها وسرعة احتوائها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك فى إطار التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أى أزمة قد تحدث.



وأشاد نائب محافظ بورسعيد ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء بجاهزية واستعداد محافظة بورسعيد والتعامل السريع مع الأزمات والكوارث، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد، وأكد نائب المحافظ على أهمية التدريب العملى المشترك صقر (٨٠)، فى صقل مهارات العاملين فى مختلف الأجهزة المختصة وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة فى التدريب مع القوات المسلحة.