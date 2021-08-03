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مساعد وزير الخارجية يناقش زيادة معدلات السياحة الوافدة من رومانيا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
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عقد السفير د. بدر عبد العاطي، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم أمس الاثنين، مشاورات سياسية مع " كورنيل فروستا" وزير الدولة للشئون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة في المجال السياسي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والطاقة، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وكذا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المشروعات الكبرى في مصر للشركات الرومانية، بما في ذلك الاستفادة من انشاء 14 مدينة ذكية وخضراء جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الهائلة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم التوافق على أهمية زيادة معدلات السياحة الوافدة من رومانيا إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصةً في ظل الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في المقاصد السياحية المصرية. كما تم تناول التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وفرص تصنيع اللقاحات في مصر لتوفير احتياجات القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة عقد اجتماعات اللجنة الرابعة للجنة المشتركة بين مصر ورومانيا في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أكد المسئول الروماني على الأهمية التي توليها بلادة للعلاقات مع مصر، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة للسيد الرئيس إلى رومانيا في يونيو 2019 والتي أدت إلى تحقيق طفرة في العلاقات على كافة المستويات، ومشيداً بمبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" واستعداد الشركات الرومانية زيادة مشاركتها في مشروعات التنمية في مصر. كما أكد على أهمية الدور المصري في التوصل لاتفاق قف إطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدأكد الجانب الروماني على توافق وجهات النظر بين البلدين حول العديد من الملفات الإقليمية التي تم بحثها بما فيها التعاون الثلاثي في أفريقيا وتحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا.

وشهدت جولة المشاورات كذلك تناول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة مساعدي وزير الخارجية ونوابهم من المعنيين بهذه الموضوعات، ومن بينهم السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع العربي وإدارة فلسطين.

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