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دورتموند يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:34 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
وكالات
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن تعرض مدافعه البلجيكي توماس مونييه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر دورتموند أن عينة  مونييه / 29 عاما / جاءت إيجابية قبل عودته للتدريبات مع الفريق بعد حصوله على يوم راحة.

وكانت عينة مونييه قد جاءت سلبية مرتين في فحوص كورونا، وذلك قبل السفر إلى معسكر الفريق في سويسرا، وحدث ذلك مرة أخرى بعد العودة من باد راجاز.

وسيبدأ بوروسيا دورتموند حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا بمواجهة خارج ملعبه تجمعه بفريق فيهين فيسبادن يوم السبت المقبل، وذلك قبل أسبوع من بداية الموسم الجديد في الدوري الألماني.

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