الوكالة المصرية للشراكة تقدم منحة مساعدات طبية لوزارة الصحة البوركينية

قدمت سفارة جمهورية مصر العربية في بوركينا فاسو، منحة مساعدات طبية إلى وزارة الصحة البوركينية، وذلك خلال احتفال بمقر وزارة الصحة في العاصمة "واجادوجو"، بحضور السفير المصري إبراهيم عبد العظيم الخولي، ووزير الصحة البوركيني "شارلمانيّ ودراجو".





وصرح السفير الخولي، أثناء اللقاء، بأن المساعدات مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمواجهة جائحة كورونا، وهي مكونة من أجهزة ومعدات وأدوية من أجل رفع كفاءة المستشفيات البوركينية في مكافحة الجائحة وكذلك التصدي للأمراض الأخرى، وأن المساعدات تأتي في إطار علاقات التعاون المُستمرة والمُتميزة بين البلدين سواء في المجال الصحي أو في مختلف المجالات الأخرى.



