بالصور.. غرق شوارع شبين القناطر بسبب كسر بخط المياه الرئيسي

شهدت منطقة ميدان المحطة بمدينة شبين القناطر، اليوم الثلاثاء، غرق الشوارع لوجود كسر بخط المياه الرئيسي أمام محكمة شبين القناطر.



وقال خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية: إنه قد تلقت غرفة الأزمات بالمدينة، بانتشار مياة الشرب بالمنطقة، وجرى على الفور التوجه برفقة ناصر عبد اللطيف، والمهندس علاء حسني نائبي رئيس المدينة، وبالتنسيق مع شركة المياه، وقسم الأزمات والكوارث، لسرعة الانتهاء من العطل، والذي تبين أنه كسر بخط المياه الرئيسي أمام المحكمة.



وأشار، رئيس المدينة، إلى أنه بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، جرى إحضار سيارات الكسح الخاصة بالمجلس وشركة المياه، وجاري شفط المياه من الشارع بأكمله، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل.