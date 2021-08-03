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البنوك ليست السبيل الوحيد.. ماهي جهات التمويل المشاركة في مبادرة التمويل العقاري؟
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:31 م
ياسمين إسلام
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بعد إعلان البنك المركزى رسميًا عن انطلقف مباردة التمويل العقاري بفائدة 3% ينتظر المواطنين بفارغ الصبر البنوك لتعلن عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، بينما هرع البعض للبحث عن وحدة سكينة تتوافر فيها شروط المبادرة، وفي ظل ذلك الزخم يتسائل المواطن عن جهات التمويل التى يمكن التوجه إليها، وهل البنوك هى السبيل الوحيد للاستفادة من تلك المبادرة، وإن كان هناك غير البنوك فماهى هذه الجهات وكيف يمكن التعامل معها.
وللإجابة عن هذه التساؤلات نستعرض فيما يلي بعض جهات التمويل المعتمدة من صندوق الاسكان و التي من الممكن أن تساعد المواطنين للاستفادة من المبادرة.
بحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في مبادرة التمويل العقاري السابقة، ويتوقع أن يتم زيادتها في الفترة القادمة والتي جاءت كالآتى:
أولا البنوك:
البنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصرى الخليجي، الشركة المصرية للتمويل العقاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية، بنك القطري الوطني الأهلي، بنك الكويت الوطني، بنك المصرف المتحد، بنك بلوم، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك كريدى أجريكول.
ثانيا: شركات التطوبر العقاري
شركة الأهلي المتحد، شركة الأهلي للتمويل العقاري، شركة أملاك للتمويل العقاري، شركة تمويل للتمويل العقاري
، شركة كونتكت للتمويل العقاري، شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.
وحدد البنك المركزى شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومن المستفيد منها وهي كالتالى:
1- تشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المصرية.
2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.
3- تنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
4- سعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.
5- أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.
6- دفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.
7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.
بالنسبة لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري
يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى
أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
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