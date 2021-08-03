البنوك ليست السبيل الوحيد.. ماهي جهات التمويل المشاركة في مبادرة التمويل العقاري؟

بعد إعلان البنك المركزى رسميًا عن انطلقف مباردة التمويل العقاري بفائدة 3% ينتظر المواطنين بفارغ الصبر البنوك لتعلن عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، بينما هرع البعض للبحث عن وحدة سكينة تتوافر فيها شروط المبادرة، وفي ظل ذلك الزخم يتسائل المواطن عن جهات التمويل التى يمكن التوجه إليها، وهل البنوك هى السبيل الوحيد للاستفادة من تلك المبادرة، وإن كان هناك غير البنوك فماهى هذه الجهات وكيف يمكن التعامل معها.





وللإجابة عن هذه التساؤلات نستعرض فيما يلي بعض جهات التمويل المعتمدة من صندوق الاسكان و التي من الممكن أن تساعد المواطنين للاستفادة من المبادرة.





بحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في مبادرة التمويل العقاري السابقة، ويتوقع أن يتم زيادتها في الفترة القادمة والتي جاءت كالآتى:





أولا البنوك:





البنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصرى الخليجي، الشركة المصرية للتمويل العقاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية، بنك القطري الوطني الأهلي، بنك الكويت الوطني، بنك المصرف المتحد، بنك بلوم، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك كريدى أجريكول.





ثانيا: شركات التطوبر العقاري





شركة الأهلي المتحد، شركة الأهلي للتمويل العقاري، شركة أملاك للتمويل العقاري، شركة تمويل للتمويل العقاري

، شركة كونتكت للتمويل العقاري، شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، شركه العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.







