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السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تفقده المدينة الصناعية سايلو فودز (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين والحاضرين لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بالمنوفية، والعاملين بها على هامش تفقده للمدينة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح مفصل حول مشروع المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، والذي يمثل إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية في مصر.

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