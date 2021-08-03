Advertisements
عمل سينمائي جديد يجمع بين منة شلبي والمخرج بيتر ميمي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:50 م
Advertisements
تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية حيث تنتظر عرض فيلم "الإنس والنمس".
كما تستعد لتحضير فيلمها الجديد بعنوان "طريق السعادة" مع المخرج بيتر ميمي، ومن المقرر بدأ تحضيرات الفيلم خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر أن فيلم "الإنس والنمس" من المقرر عرضه غدًا بالسينمات، وهو بطولة محمد هنيدي، صابرين، سليمان عيد، وكوكبة مميزة من النجوم، وإخراج شريف عرفة.
Advertisements