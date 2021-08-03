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عمل سينمائي جديد يجمع بين منة شلبي والمخرج بيتر ميمي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
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عمل سينمائي جديد يجمع بين منة شلبي والمخرج بيتر ميمي

تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية حيث تنتظر عرض فيلم "الإنس والنمس". 

كما تستعد لتحضير فيلمها الجديد بعنوان "طريق السعادة" مع المخرج بيتر ميمي، ومن المقرر بدأ تحضيرات الفيلم خلال الفترة المقبلة. 


والجدير بالذكر أن فيلم "الإنس والنمس" من المقرر عرضه غدًا بالسينمات، وهو بطولة محمد هنيدي، صابرين، سليمان عيد، وكوكبة مميزة من النجوم، وإخراج شريف عرفة. 

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