أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

حسم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عرض جالطة سراي التركي للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأبلغ اللاعب المالي مسؤولي النادي الأهلي برغبته في الانتقال للنادي التركي خاصة وأنه يحلم باللعب في أوروبا.





وأكد ديانج لمسؤولي النادي الأهلي بأنه يرحب بالرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال لجالطة سراي في ظل العرض المادي القوي الذيب سيحصل عليه بالإضافة إلى أنه يرغب في الاحتراف أوروبيا.





الجدير بالذكر أن نادي جالطة سراي التركي أبدى رغبته في التعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مقابل 5.5 مليون دولار بعدما تقدم النادي التركي بعرض رسمي لضم اللاعب.



