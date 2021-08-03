Advertisements
أهداف مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو 2020 " فيديو "
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:52 م
محمد أيمن
Advertisements
تمكن المنتخب البرازيلي من الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بالفوز على منتخب المكسيك بركلات الجزاء الترجيحية.
وكان وقت المباراة الأصلي والإضافي قد إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت المواجهة للمنتخب البرازيلي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements