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أهداف مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو 2020 " فيديو "

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن المنتخب البرازيلي من الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بالفوز على منتخب المكسيك بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان وقت المباراة الأصلي والإضافي قد إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت المواجهة للمنتخب البرازيلي.

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البرازيل والمكسيك البرازيل في أولمبياد طوكيو الاولمبي

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