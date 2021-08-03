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طرد دبلوماسي إستوني من روسيا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:55 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، ترحيل دبلوماسي من السفارة الإستونية في موسكو، موضحة أن عليه المغادرة في غضون أسبوع.

 

وكانت الخارجية الإستونية، استدعت سفير روسيا في تالين لتسليمه مذكرة حول إعلان أحد الدبلوماسيين الروس شخصية غير مرغوب فيها، وذلك ردا على احتجاز وطرد القنصل الإستوني في بطرسبورغ مارت لاتي.

 

وأصدرت الخارجية الروسية، بيانًا قالت فيه: "في هذا الخصوص، تم استدعاء سفير إستونيا لدى روسيا مارغوس لايدري إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير له عن احتجاج شديد إليه ومنا تم تسليمه مذكرة تشير إلى أنه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تم إعلان موظف بالبعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه على أن يغادرة روسيا في غضون أسبوع".

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طرد دبلوماسي روسيا

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