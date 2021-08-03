الأهلي يستقر على عودة ثنائي الفريق المعار

استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الثنائي أحمد عبدالقادر المعار إلي صفوف نادي سموحة، وعمار حمدي المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري، مع نهاية الموسم الكروي الحالي.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم:" أن مسؤولو القلعة الحمراء استقرار بشكل نهائي على عودة الثنائي المعار مع نهاية الموسم الكروي الحالي نظرا لحاجة الفريق لخدماتهم خلال الفترة المقبلة".





وتابع:" الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان يرغب في عودة عمار حمدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن كان هناك صعوبة نظرا لعقد الذي ينص على إنتقال نجم الأهلي إلي الاتحاد السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة".





ومن ناحية أخرى يخضع اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء التحليل الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لخوض مواجهة نادي وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري.