Advertisements

الأهلي يستقر على عودة ثنائي الفريق المعار

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:52 م
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
Advertisements
استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الثنائي أحمد عبدالقادر المعار إلي صفوف نادي سموحة، وعمار حمدي المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري، مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم:" أن مسؤولو القلعة الحمراء استقرار بشكل نهائي على عودة الثنائي المعار مع نهاية الموسم الكروي الحالي نظرا لحاجة الفريق لخدماتهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع:" الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان يرغب في عودة عمار حمدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن كان هناك صعوبة نظرا لعقد الذي ينص على إنتقال نجم الأهلي إلي الاتحاد السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة".

ومن ناحية أخرى يخضع اليوم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء التحليل الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لخوض مواجهة نادي وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمار حمدي بفيروس كورونا النادي الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 14 ساعة

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يستقر على عودة 3 معارين

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

مفاجأة.. كارتيرون يحسم مصير المعارين

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس