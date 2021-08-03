ناهد السباعي تتألق بإطلالة جذابة عبر " إنستجرام"

ظهرت ناهد السباعي في الصور وهي مرتدية فستانًا من اللون الزهري على النيل، وعلقت عليها قائلة:" أقصر طريق نحو معرفة الحقيقة هو النسخه المصرية ".





آخر أعمال ناهد السباعي " ماكو" بطولة عمرو وهبه،ساره الشامي،بسمة،فيريال يوسف،نيكولا معوض،منذر رياحنة، محمد مهران، وإخراج محمد هشام.