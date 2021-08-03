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ناهد السباعي تتألق بإطلالة جذابة عبر " إنستجرام"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تألقت الفنانة ناهد السباعي بأحدث صور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ظهرت ناهد السباعي في الصور وهي مرتدية فستانًا من اللون الزهري على النيل، وعلقت عليها قائلة:" أقصر طريق نحو معرفة الحقيقة هو النسخه المصرية ".


آخر أعمال ناهد السباعي " ماكو" بطولة عمرو وهبه،ساره الشامي،بسمة،فيريال يوسف،نيكولا معوض،منذر رياحنة، محمد مهران، وإخراج محمد هشام. 

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