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السيطرة على حريق بالسجن العمومي في المنصورة (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:44 م
جانب من الحريق والدخان
جانب من الحريق والدخان
محمد كشك
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق بسجن المنصورة العمومي في المحافظة.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية يفيد بنشوب حريق في منطقة سجن المنصورة العمومي.

علي الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية للسيطره على الحريق وشهد شارع الجيش بمدينة المنصورة دخان كثيف مما أثار الفزع بين أهالي المنطقة.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات خلف سور السجن العمومي ولم ينجم عن الحريق أي إصابات أو خسائر، وتمت السيطرة على الحريق فور وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
السيطرة على حريق بالسجن العمومي في المنصورة (صور)
السيطرة على حريق بالسجن العمومي في المنصورة (صور)
السيطرة على حريق بالسجن العمومي في المنصورة (صور)
السيطرة على حريق بالسجن العمومي في المنصورة (صور)

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محافظة الدقهلية حريق المنصورة اللواء السيد سلطان السجن العمومي الحماية المدنية

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