محافظ الفيوم يكرّم النماذج المتميزة بفرع هيئة الإسعاف (صور)

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محافظ الفيوم يكرّم النماذج المتميزة بفرع هيئة الإسعاف (صور)
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:51 م
الفيوم: ريهام على
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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من النماذج المتميزة بفرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، لجهودهم المبذولة في مجابهة جائحة كورونا، وتفانيهم وأمانتهم في العمل خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المصالح الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.
أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم المتميزين من فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لجهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مثمنًا دورهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المحافظ، أن هذا التكريم لا يوفيهم حقهم، وإنما هو رسالة لهم جميعًا أننا معهم ونعلم جيدًا حجم المسئولية التي يحملونها على عاتقهم خلال عملهم، مضيفًا أن فريق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.
كما وجه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الشكر لفرع هيئة الإسعاف على استجابتها الفورية لإحدى الحالات الإنسانية ونقل إحدى الطالبات من منزلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى، وذلك طوال فترة الامتحانات.
فيما أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المكرمين هم المسعف محمد سمير عبد الحميد، والسائق محمود محمد علي، بوحدة تمركز جرفس بمركز سنورس، وذلك لنقلهما مصابًا في حادث بطريق القاهرة الفيوم أمام قرية رحيم، وبحوزته مبلغ ثمانين ألف جنيه، وتسليمهما الأمانات إلى أهلية المصاب، كما تم تكريم كل من مساعد أخصائي مجدي محمد مكاوي، والسائق بكري عبد العظيم اسماعيل، بوحدة إسعاف إبشواي، لجهودهما في نقل حالة طعن مواطن برقبته بمقوار من الخلف، ونقله بطريقة آمنة.
وأضاف أن التكريم شمل، كلا من مساعد أخصائي علي مختار السيد، والسائق محمود سلامه أبوزيد بوحدة تمركز الشاطئ على ساحل بحيرة قارون، لجهودهما في نقل حالة أم في مرحلة الولادة، وولادة الطفل داخل سيارة الإسعاف، والحفاظ على حياة الطفل والأم.
كما تم تكريم فنيي الأكسجين بفرع هيئة الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، وهما عباس عبد الله عباس، ووجدي رضا رمزي شحاتة، لتوفيرهما الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة، أثناء جائحة كورونا للإسعاف وبعض المستشفيات بالمحافظة، وكذلك تكريم مشرف المحافظة شعبان عويس حمودة لجهوده في العمل خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية التكريم، أهدى مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية درع فرع الهيئة لمحافظ الفيوم، ونائبه، تقديرًا لجهودهما ودعمهما المستمر لفرع الإسعاف بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المصالح الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.
أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم المتميزين من فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لجهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مثمنًا دورهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المحافظ، أن هذا التكريم لا يوفيهم حقهم، وإنما هو رسالة لهم جميعًا أننا معهم ونعلم جيدًا حجم المسئولية التي يحملونها على عاتقهم خلال عملهم، مضيفًا أن فريق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.
كما وجه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الشكر لفرع هيئة الإسعاف على استجابتها الفورية لإحدى الحالات الإنسانية ونقل إحدى الطالبات من منزلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى، وذلك طوال فترة الامتحانات.
فيما أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المكرمين هم المسعف محمد سمير عبد الحميد، والسائق محمود محمد علي، بوحدة تمركز جرفس بمركز سنورس، وذلك لنقلهما مصابًا في حادث بطريق القاهرة الفيوم أمام قرية رحيم، وبحوزته مبلغ ثمانين ألف جنيه، وتسليمهما الأمانات إلى أهلية المصاب، كما تم تكريم كل من مساعد أخصائي مجدي محمد مكاوي، والسائق بكري عبد العظيم اسماعيل، بوحدة إسعاف إبشواي، لجهودهما في نقل حالة طعن مواطن برقبته بمقوار من الخلف، ونقله بطريقة آمنة.
وأضاف أن التكريم شمل، كلا من مساعد أخصائي علي مختار السيد، والسائق محمود سلامه أبوزيد بوحدة تمركز الشاطئ على ساحل بحيرة قارون، لجهودهما في نقل حالة أم في مرحلة الولادة، وولادة الطفل داخل سيارة الإسعاف، والحفاظ على حياة الطفل والأم.
كما تم تكريم فنيي الأكسجين بفرع هيئة الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، وهما عباس عبد الله عباس، ووجدي رضا رمزي شحاتة، لتوفيرهما الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة، أثناء جائحة كورونا للإسعاف وبعض المستشفيات بالمحافظة، وكذلك تكريم مشرف المحافظة شعبان عويس حمودة لجهوده في العمل خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية التكريم، أهدى مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية درع فرع الهيئة لمحافظ الفيوم، ونائبه، تقديرًا لجهودهما ودعمهما المستمر لفرع الإسعاف بالمحافظة.
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