7 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة



ينشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية بنتيجة الثانوية العامة خاصة مع انتهاء الامتحانات، ليبدأ الطلاب في التفكير بالنتيجة لما لها من دور في تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة.



وكان طلاب الثانوية العامة انتهوا أمس من ماراثون الامتحانات الذى بدأ يوم 10 يوليو الماضى واستمر حتى 2 أغسطس، بعد أداء آخر مادتى الثانوية العامة للشعبة العلمية وهما: مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتية "التفاضل والتكامل"، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة في ظل بحث الطلاب وأولياء الأمور عنها:



- يمكن للطلاب انتظار النتيجة بعد يوم 15 أغسطس الجاري، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



- نتيجة الثانوية العامة 2021، قد تستغرق يومين إضافيين أو ثلاثة بعد منتصف أغسطس الجاري، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث، لتحديد ضوابط تنسيق الجامعات في ضوء نتيجة الثانوية العامة.



- مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات وبشكل واضح.



- نسبة الحاصلين على أكثر من 90٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80٪ ؜- 90٪؜ وهكذا، مختلفة عن الأعوام السابقة.



- ستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد التشاور مع التعليم العالي.



- ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https:g12.emis.gov.eg





- يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، من جميع محافظات الجمهورية، إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.