حفظ التحقيقات في حريق شقةومصرع وإصابة 3 بحلوان



وبفحص الشقة تبين مصرع طفل يدعي "أشرف"، واصابة والده وشقيقه ودخولهما في غيبوبة بسبب سوء حالتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفي.

قررت نيابة حلوان الجزئية اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات في واقعة حريق شب داخل شقة سكنية وأسفر عن وفاة طفل وإصابة شقيقه ووالده، بعدما التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالحادث.وكشفت التحقيقات، عن أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدي إلي الأشتعال في باقي الأجهزة الكهربائية بالشقة وتفحم محتوياتها بالكامل.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.