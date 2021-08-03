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فيروس كورونا يصيب السيناتور الأمريكي غراهام

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصيب السيناتور الجمهوري المخضرم في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي، بفيروس كورونا حتى بعد تطعيمه بالكامل.

 

ويعرف غراهام أول سيناتور أمريكي بإصابته بكورونا منذ شهور، وأول حالة "اختراق" معروفة بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم تطعيمهم، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة "ذي هيل".

 

وكان السيناتور، قال إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت وتوجه إلى طبيب مجلس النواب صباح الاثنين. وبعد ساعات، أُبلغ بثبوت إصابته بالفيروس.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "أشعر وكأنني مصاب بالتهاب في الجيوب الأنفية، وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة، وسأكون في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام"، مضيفًا: "أنا سعيد للغاية لأنني تلقيت التطعيم لأنه بدون التطعيم أنا متأكد من أنني لن أشعر كما أشعر الآن. وستكون أعراضي أسوأ بكثير".

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