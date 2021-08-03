Advertisements

برلماني: الرئيس السيسي مهتم بتوفير غذاء صحي للمصريين

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


ثمنَّ النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، اليوم، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار إهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين.

وأكد "توفيق"، في بيان اليوم، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن الزيادة السكانية، ومواجهة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، مشيرًا إلى تلك الظواهر السلبية تأتي نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرًا لخطورة آثارها علي المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيًا على العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة، موضحًا أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبناءها وسلوكايتهم الغذائية وممارستهم للرياضة.

كما حذر توفيق، من خطورة الزيادة السكانية، مطالبًا بزيادة حملات التوعية المجتمعية في هذا الإطار، مؤكدا بأنها تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مثمنًا توجيه الرئيس السيسى بالوصول إلى منتج غذائى متكامل يحقق التوازن فى الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق علي هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بالسادات اليوم، على ضرورة التصدى للأزمة السكانية والتحكم في الإنجاب بقوله: "نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا.. وليس على أنفسنا فقط".

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 6 دقائق

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ 12 دقيقة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس