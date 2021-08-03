برلماني: الرئيس السيسي مهتم بتوفير غذاء صحي للمصريين





ثمنَّ النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، اليوم، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار إهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين.



وأكد "توفيق"، في بيان اليوم، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن الزيادة السكانية، ومواجهة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، مشيرًا إلى تلك الظواهر السلبية تأتي نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرًا لخطورة آثارها علي المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيًا على العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة، موضحًا أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبناءها وسلوكايتهم الغذائية وممارستهم للرياضة.



كما حذر توفيق، من خطورة الزيادة السكانية، مطالبًا بزيادة حملات التوعية المجتمعية في هذا الإطار، مؤكدا بأنها تلتهم خطوات التنمية بالبلاد، مثمنًا توجيه الرئيس السيسى بالوصول إلى منتج غذائى متكامل يحقق التوازن فى الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق علي هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بالسادات اليوم، على ضرورة التصدى للأزمة السكانية والتحكم في الإنجاب بقوله: "نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا.. وليس على أنفسنا فقط".

