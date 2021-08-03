الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، ومنها عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية.





ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات. وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات.



