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الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، ومنها عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات. وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار بكافة الانحاء، وعن تفاصيل حالة الطقس إليكم النقاط التالية:

- ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

- ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

- حالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

- وجود شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-  درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء في القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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