خاص.. استشاري بمشروع القطار الكهربائي السريع يكشف تفاصيل جديدة

كشف الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري بمشروع القطار الكهربائي السريع، أن تحديد خط سير القطار خاضع للتخطيط والأهداف القومية للدولة المصرية، الممثلة في الربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وكذا الربط بين الطرق البرية والحركة البحرية، إضافة لتقليل المسافات بين القاهرة وصعيد مصر لخدمة المواطنين والتجمعات السكنية.





مواصفات مسار القطار الكهربائي السريع





وأضاف الاستشاري لـ"الفجر"، أنه بعد تحديد مسير القطار جاءت مرحلة تحقيق المواصفات الفنية للخط، وتدقيق وضبط جودة المسار خاصة القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أن المواصفات تفرض ميلا محددا، ومستوى ثابتا للسكة الحديد على طول المسار لكيلا يتخلل الخط ارتفاعات ومنخفضات.





وأوضح أن المواصفات الفنية خاصة القطار الكهربائي السريع تتضمن معدل هبوط للسكة الحديد 1 سم كل عام، و22 متر عرض بحد أدنى، وأقل نصف قطر لخطوط السكة نحو 3 كم، والمسافات البينية بين أنصاف الأقطار وبعضها لا تقل عن 1 كم، وأقصى ميل نحو 1.25%، لتحقيق السرعة المطلوبة للقطار السريع 250 كم الساعة، ومعدل أمان عالي خلال مسيرته.





وتابع، أنه نوعية التربة على طول مسار القطار تختلف من قطاع آخر، والتي تفرض على كل شركة منفذة للمشروع طبيعة وأسلوب عمل يختلف عن نظيرتها وكذا مواصفات تنفيذية مميزة، موضحا أن هناك شركات تتضمن أعمالها حفر في الصخور وأخرى تتطلب ردم لتحقيق مستوى محدد للقطار.





وأشار نبيل، إلى أنه على طول مسيرة القطار الكهربائي السريع تقرر إنشاء ساحات للصيانة وأحواش للتخزين، ومحطات كهرباء على كل 10 كم لتوليد الكهرباء للقطار، إضافة إلى محطات وصول للقطار السريع وأخرى للقطار الإقليمي.





القطار الكهربائي السريع قفزة زمنية





واعتبر الاستشاري، أن المشروع طفرة غير مسبوقة في السكك الحديد المصرية وقفزة عبر الزمن، موضحا أن مصر تمتلك 9 آلف كم سكة حديد، والقطار السريع بإجمالي خطوطه الأربع يضيف لشبكة السكك الحديدية المصرية نحو 1000 كم، بخلاف قطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.





ويرى نبيل أن المواصفات الفنية للقطار السريع "شراسة وأكثر دقة"، لأنها تتطلب ضبط جودة عالية جدا في المواصفات والجودة، إضافة إلى الحاجة لاختبارات كثيفة، وهو ما يختلف عن مواصفات تنفيذ الطرق.



