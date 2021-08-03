ضبط 5 أفدنة منزرعة شجيرات بانجو وسط محصول ذرة بالشرقية





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط 5 أفدنة منزرعة شجيرات بانجو وسط محصول الذرة بأرض تابعة لإحدى الشركات بالصالحية الجديدة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بلاغا بورد معلومات سرية إلى ضباط مباحث الصالحية الجديدة، بوجود مساحات مزروعة بانجو وسط محصول الذرة بأرض تابعة لإحدى الشركات الزراعية.





وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة برئاسة المقدم أحمد رفعت مأمور القسم، والرائد أحمد بنديري رئيس المباحث، والمعاونين النقيب احمد سالم والنقيب محمد محرز والنقيب مصطفى القزاز، وتبين قيام مزارع 36 عاما مقيم التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، باستئجار 37 فدان من الشركة وزراعتها بمحصول الذرة هذا العام، وتبين قيامه بزراعة 5 أفدنة بانجو وسط الذرة.



وداهمت قوة أمنية من مباحث الصالحية الجديدة الأرض وتم العثور على أشجار البانجو على مساحة 5 أفدانه، بإجمالى أوزان 4 طن، تم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على نيابة الصالحية الجديدة قررت التحفظ على المضبوطات وضبط وإحضار المتهم





