Advertisements

ضبط 5 أفدنة منزرعة شجيرات بانجو وسط محصول ذرة بالشرقية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط 5 أفدنة منزرعة شجيرات بانجو وسط محصول الذرة بأرض تابعة لإحدى الشركات بالصالحية الجديدة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بلاغا بورد معلومات سرية إلى ضباط مباحث الصالحية الجديدة، بوجود مساحات مزروعة بانجو وسط محصول الذرة بأرض تابعة لإحدى الشركات الزراعية.


وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة برئاسة المقدم أحمد رفعت مأمور القسم، والرائد أحمد بنديري رئيس المباحث، والمعاونين النقيب احمد سالم والنقيب محمد محرز والنقيب مصطفى القزاز، وتبين قيام مزارع 36 عاما مقيم التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، باستئجار 37 فدان من الشركة وزراعتها بمحصول الذرة هذا العام، وتبين قيامه بزراعة 5 أفدنة بانجو وسط الذرة.

وداهمت قوة أمنية من مباحث الصالحية الجديدة الأرض وتم العثور على أشجار البانجو على مساحة 5 أفدانه، بإجمالى أوزان 4 طن، تم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على نيابة الصالحية الجديدة قررت التحفظ على المضبوطات وضبط وإحضار المتهم


أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

منذ 8 دقائق

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ 14 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. منتخب اليد يكتب التاريخ ويسحق ألمانيا 31-25 ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

02:49 م

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

03:03 م

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس