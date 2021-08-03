مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة



وأكد رئيس الشركة أن عدد الحالات التى تم توصيل مياه الشرب إليها العام الماضي عن طريق منظمات المجتمع المدني وصل لأكثر من ٧٤٤٩ حالة.



شهد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم توقيع بروتوكولات لعدد ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الاولى بالرعاية، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بحضور المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس القطاع التجاري بالشركة وممثلى الجمعيات الأهلية.وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة إن توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية يهدف إلى رفع المعاناه عن الأسر الغير قادرة على دفع قيمة مقايسات المياه والصرف الصحى حتى نضمن لهم حياة كريمة وهذه من ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، حيث تم وضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الغير قادرة وأن الدور المجتمعى مهم جدا في هذه المرحلة من أجل دفع عجلة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمام.وأضاف رئيس الشركة شروط البروتوكول التي تتضمن أن تكون التوصيلات تكون للمنازل فقط وليس لأي أنشطة أخرى وألا تزيد مساحة المنزل المستحق عن ١٥٠ متر مربع دور واحد أو مساحة ٧٥ متر وألا تزيد عن دورين وأن يكون مسقوف بالخشب ولا يكون بالأعمدة الخرسانية وألا تزيد قطر التوصيلة عن واحد بوصة وأن يقدم مع كل طلب بحث اجتماعى وعقد المنزل مختوم بختم الجمعية ويحق للشركة إحالة حالات من الأسر التي تستحق التوصيل دون اعتراض من جانب الجمعية بنسبة تقدر بنحو ٢٠٪ من جملة عدد الحالات المتعاقد عليها وأن تقوم الجمعية بتفويض شخص أو أكثر للتعامل مع فريق العمل من الشركة حيث يقوم فريق العمل بالشركة بمعاينه كل الحالات التي ترسلها الجمعية أو تأتى عن طريق لقاء خدمة المواطنين الذى يتم عقده أسبوعيا.