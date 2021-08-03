Advertisements

مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:08 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
الفيوم: ريهام على
Advertisements
شهد، اليوم الثلاثاء، اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم توقيع بروتوكولات لعدد ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الاولى بالرعاية، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة بحضور المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس القطاع التجاري بالشركة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة إن توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية يهدف إلى رفع المعاناه عن الأسر الغير قادرة على دفع قيمة مقايسات المياه والصرف الصحى حتى نضمن لهم حياة كريمة وهذه من ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، حيث تم وضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الغير قادرة وأن الدور المجتمعى مهم جدا في هذه المرحلة من أجل دفع عجلة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمام.

وأضاف رئيس الشركة شروط البروتوكول التي تتضمن أن تكون التوصيلات تكون للمنازل فقط وليس لأي أنشطة أخرى وألا تزيد مساحة المنزل المستحق عن ١٥٠ متر مربع دور واحد أو مساحة ٧٥ متر وألا تزيد عن دورين وأن يكون مسقوف بالخشب ولا يكون بالأعمدة الخرسانية وألا تزيد قطر التوصيلة عن واحد بوصة وأن يقدم مع كل طلب بحث اجتماعى وعقد المنزل مختوم بختم الجمعية ويحق للشركة إحالة حالات من الأسر التي تستحق التوصيل دون اعتراض من جانب الجمعية بنسبة تقدر بنحو ٢٠٪ من جملة عدد الحالات المتعاقد عليها وأن تقوم الجمعية بتفويض شخص أو أكثر للتعامل مع فريق العمل من الشركة حيث يقوم فريق العمل بالشركة بمعاينه كل الحالات التي ترسلها الجمعية أو تأتى عن طريق لقاء خدمة المواطنين الذى يتم عقده أسبوعيا.

وأكد رئيس الشركة أن عدد الحالات التى تم توصيل مياه الشرب إليها العام الماضي عن طريق منظمات المجتمع المدني وصل لأكثر من ٧٤٤٩ حالة.
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة
مياه الفيوم توقع بروتوكولات لـ ٤٣ جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر المحرومة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياه الفيوم جمعيات أهلية بروتوكولات الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

"لسنا في حاجة لجهوده".. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يحسم مصير "كامبوس"

منذ أقل من ساعتين

رئيس غزل المحلة يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

منذ 12 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أليو ديانج يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول لتوصيل مياه الشرب لـ50 من الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف (صور)

توقيع بروتوكولات تعاون مع 15 جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم (صور)

"درة": تنفيذ 1312 وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحى للأسر غير القادرة بالفيوم

شركة "مياه الشرب" تؤكد تنفيذ 1312 وصلة منزلية للأسر غير القادرة بالفيوم

توصيل المياه لـ512 منزلا بالمنيا و50 وصلة صرف بـالمجان

توصيل مياه الشرب لـ 2079 أسرة أولى بالرعاية فى الفيوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدوية

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

عاجل.. مصطفى حسن يتأهل إلى نهائي دفع الجلة بأوليمبياد طوكيو

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس