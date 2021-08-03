ضبط 150 كيلو جبن داخل معمل لتصنيع الجبن بدون ترخيص بالشرقية







كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونيه من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وقامت إداره تموين كفر صقر بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، وتم تحرير محضر برقم ( ١٥٩٤ ) جنح طواري أمن دوله ضد أحد أصحاب معامل الجبن لإدارته معمل لتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد ١٠ صفائح جبن أبيض وزن الصفيحه ١٥كيلو جرام بإجمالي ١٥٠ كيلو جرام جبن أبيض.



كما تم تحرير تقرير محضر أثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفه لوجود نقص وزن رغيف الخبز، وتحرير ٢ تقرير إثبات حاله ضد أحد أصحاب المخابز المخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير ٣ تقارير إثبات حالة لعدم إعطاء بون الصرف، بالإضافة إلى تحرير ٢ تقرير أثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لعدم نظافة أدوات العجن.









