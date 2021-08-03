تجديد حبس 4 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية في مدينة نصر 15 يوما



وأمكن السيطرة على طرفى المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثانى بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم المضبوطات بقصد التشاجر معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لها نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول: صاحب محل سوبر ماركت، وطرف ثان 3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم، وبحوزة الطرف الثانى (فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- 3 زجاجات مياه غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال).